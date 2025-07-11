Магомед Исмаилов — Владиславу Ковалёву: это будет самый брутальный нокаут, лёгкие деньги

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов заявил, что верит в лёгкую победу в потенциальном поединке с белорусом Владиславом Ковалёвым. Оба спортсмена устроили переписку в социальных сетях.

«Люди пишут, что я пенсионер. Если есть для пенсионера лёгкие деньги, то это Влад», — написал Исмаилов.

«Мага, начинай готовить оправдания, как и все мои соперники. Потому что у тебя после боя будут спрашивать: «Что не получилось?» — ответил Ковалёв.

«Да! Возможно, я скажу: «Не получилось его нокаутировать. А потом я продолжу: «Он молод и держалка у него сильная, выиграть по очкам у молодого тоже дело!» Но это всё вряд ли, комментаторы будут гласить: «Это был самый брутальный нокаут от Исмаилова из тех, что нам доводилось видеть», — закончил Магомед.

Бойца ММА ударило током: