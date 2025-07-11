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Президент UFC Дана Уайт назвал свой бой мечты

Президент UFC Дана Уайт назвал свой бой мечты
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Глава UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу недавних слов президента США Дональда Трампа о потенциальном поединке в Белом доме.

«Кто бы ни был в карде, но он будет просто невероятным. Моей мечтой было бы, чтобы главным событием карда стал поединок между Томом Аспиналлом и Джоном Джонсом. Мог бы вернуться Конор Макгрегор? Возможно», – сказал президент UFC на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

На данный момент официальных анонсов о турнире UFC в Белом доме не проводилось.

Ранее Дана раскрыл условие для организации поединка между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

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