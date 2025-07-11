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Дронов: за квартиру в США плачу $ 1 тыс. в месяц, довольно просторная

Дронов: за квартиру в США плачу $ 1 тыс. в месяц, довольно просторная
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Известный российский тяжеловес Алексей Дронов рассказал о своих условиях жизни в США.

«В США я арендую жильё. Плачу $ 1 тыс. в месяц за однокомнатную квартиру. Находится она в 50 км на север от Майами в небольшом городке, около получаса приходится ехать до зала каждый день. Инфраструктура здесь очень развитая и хорошие дороги, всё выглядит цивильно и глаз радуется. У меня довольно просторная квартира, несмотря на то что однокомнатная. Есть одна отдельная комната и ещё одна большая гостевая вместе с кухней, как квартира-студия. Мне особо много и не надо квадратуры, в ней приятно находиться», — рассказал Дронов в своём блоге на «Чемпионате».

В общей сложности на счету Дронова семь боёв в профессионалах, в каждом из которых он одержал победы.

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