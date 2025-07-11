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Али Абдель-Азиз: Забит Магомедшарипов просто потерял интерес к ММА

Али Абдель-Азиз: Забит Магомедшарипов просто потерял интерес к ММА
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Известный менеджер в мире смешанных единоборств Али Абдель-Азиз высказался о российском экс-бойце UFC Забите Магомедшарипове.

«Забит не вернётся. Он три или четыре раза соглашался на бой с Яиром Родригесом, а затем снимался. В итоге он просто потерял интерес к ММА. Я мог бы обвинить в этом сотрудников UFC, но не стану. Думаю, это была ошибка не только промоушена, но и моя. Я должен был перестать настаивать на поединке с Родригесом. Забит просто перегорел. Теперь у него есть бизнес, жена, дети. Он говорит, что ему это больше не нужно», — сказал Абдель-Азиз в эфире подкаста Pound for Pound.

Напомним, Магомедшарипов свой последний бой провёл в ноябре 2019 года, где победил единогласным решением судей Келвина Каттара. Всего в карьере 34-летнего бойца числится 19 проведённых поединков (18 побед и всего 1 поражение). Забит прервал свою карьеру на серии из 14 побед.

Стоит отметить, что в июне 2022 года Забит официально объявил о завершении карьеры.

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