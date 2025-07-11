Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Беллью дал прогноз на предстоящий реванш Александра Усика с Дюбуа

Тони Беллью дал прогноз на предстоящий реванш Александра Усика с Дюбуа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью сделал прогноз на предстоящий реванш чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против обладателя всех остальных титулов в этом весе Александра Усика.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«У Даниэля Дюбуа есть шанс панчера в этом бою? и это нельзя отрицать. Я думаю, в течение 4 раундов Даниэль будет “живым” и опасным бойцом в поединке. После того, как пройдёт 4 раунда, Даниэль начнёт отвечать на вопросы. И как мы видели в прошлом, на эти вопросы он не всегда отвечал. Но Усик должен сначала забрать его уверенность. Даниэль Дюбуа — это уверенный в себе боец, он бык, он боец передней ноги, и когда всё идёт по его сценарию, то он один из самых опасных супертяжей в мире. Но как я говорил ранее, когда пройдут первые 4-5 раундов, и он будет принимать удары, и ему будут заданы вопросы, — тогда мы увидим, что может случиться. Это интригующий поединок, но это такой бой, в котором я вижу победу Александра, и хорошую победу», — приводит слова Беллью Boxing Scene.

Напомним, реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля в Лондоне.

Материалы по теме
Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах
Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android