Тони Беллью дал прогноз на предстоящий реванш Александра Усика с Дюбуа

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью сделал прогноз на предстоящий реванш чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против обладателя всех остальных титулов в этом весе Александра Усика.

«У Даниэля Дюбуа есть шанс панчера в этом бою? и это нельзя отрицать. Я думаю, в течение 4 раундов Даниэль будет “живым” и опасным бойцом в поединке. После того, как пройдёт 4 раунда, Даниэль начнёт отвечать на вопросы. И как мы видели в прошлом, на эти вопросы он не всегда отвечал. Но Усик должен сначала забрать его уверенность. Даниэль Дюбуа — это уверенный в себе боец, он бык, он боец передней ноги, и когда всё идёт по его сценарию, то он один из самых опасных супертяжей в мире. Но как я говорил ранее, когда пройдут первые 4-5 раундов, и он будет принимать удары, и ему будут заданы вопросы, — тогда мы увидим, что может случиться. Это интригующий поединок, но это такой бой, в котором я вижу победу Александра, и хорошую победу», — приводит слова Беллью Boxing Scene.

Напомним, реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля в Лондоне.