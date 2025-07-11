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Бернард Хопкинс высказался о предстоящем поединке Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом

Бернард Хопкинс высказался о предстоящем поединке Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом
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Самый возрастной экс-чемпион мира в истории бокса Бернард Хопкинс дал комментарий по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях, 46-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо против действующего обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Марио Барриос — Мэнни Пакьяо
20 июля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Не началось

«У Пакьяо есть скорость и опыт, чтобы устроить апсет. Я топлю за Мэнни, потому что знаю: если кто-то и способен это сделать, так это он. Я считаю, что Барриос — это боксёр уровня B+. Да, у Пакьяо уже есть большой пробег, да, он политически и ментально загружен, но у него есть скорость и опыт, чтобы устроить апсет. Более того, Мэнни может выиграть по очкам. Нокаута не будет», — приводит слова Хопкинса The Ring.

Напомним, бой между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля в США.

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