Бернард Хопкинс высказался о предстоящем поединке Мэнни Пакьяо с Марио Барриосом

Самый возрастной экс-чемпион мира в истории бокса Бернард Хопкинс дал комментарий по поводу предстоящего поединка экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях, 46-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо против действующего обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«У Пакьяо есть скорость и опыт, чтобы устроить апсет. Я топлю за Мэнни, потому что знаю: если кто-то и способен это сделать, так это он. Я считаю, что Барриос — это боксёр уровня B+. Да, у Пакьяо уже есть большой пробег, да, он политически и ментально загружен, но у него есть скорость и опыт, чтобы устроить апсет. Более того, Мэнни может выиграть по очкам. Нокаута не будет», — приводит слова Хопкинса The Ring.

Напомним, бой между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля в США.