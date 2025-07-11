Деррик Льюис и Таллисон Тейшейра прошли взвешивание

Участники главного боя турнира UFC on ESPN 70 в Нэшвилле (США), американский тяжеловес Деррик Льюис и бразилец Таллисон Тейшейра прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком.

Льюис показал на весах отметку в 118,39 кг, в то время как его соперник потянул на 117,48 кг.

Напомним, Льюис свой предыдущий поединок проводил в мае 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Родриго Насименто.

Что касается Тейшейры, то в его послужном списке нет поражений. Всего на его счету восемь проведённых поединков и во всех были одержаны победы (все досрочно). Последний бой Тейшейры состоялся в феврале 2025 года, где он победил техническим нокаутом в первом раунде Джастина Тафу.