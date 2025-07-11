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«Много тренировался с боксёрами». Таллисон Тейшейра — о подготовке к бою с Льюисом

«Много тренировался с боксёрами». Таллисон Тейшейра — о подготовке к бою с Льюисом
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Не знающий поражений бразильский тяжеловес UFC Таллисон Тейшейра дал комментарий по поводу предстоящего поединка против американского экс-претендента на титул UFC в тяжёлом весе Деррика Льюиса.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Деррик Льюис
Не началось
Таллисон Тейшейра

«Я ещё очень молод и являюсь начинающим спортсменом. Мне ещеёмногое предстоит усовершенствовать, я не достиг пика ни в скорости, ни в силе. Ни даже в интеллекте — каждый бой многому учит. Так что я всё ещё в процессе становления, эволюционирую. Это был первый лагерь, в котором я тренировался с настоящими тяжеловесами. До этого приходилось работать с полусредневесами и средневесами.

Я много тренировался с бразильской сборной по боксу — думаю, для меня это будет серьёзным преимуществом. Ребята там намного быстрее бойцов ММА. Всё это придало мне уверенности в себе», — приводит слова Тейшейры MMA Junkie.

Напомним, Льюис и Тейшейра возглавят турнир UFC on ESPN 70 в Нэшвилле, который пройдёт там в ночь с 12 на 13 июля.

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