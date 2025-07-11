Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 70

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В Нэшвилле (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 70, где главным событием шоу станет бой экс-претендента на титул в тяжёлом весе Деррика Льюиса против Таллисона Тейшейры.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Деррик Льюис (118,38 кг) — Таллисон Тейшейра (117,48 кг);

Стивен Томпсон (77,33 кг) — Габриэль Бонфим (77,56 кг);

Келвин Каттар (66,22 кг) — Стив Гарсия (66,22 кг);

Нейт Ландвер (66,22 кг) — Морган Шарье (66,22 кг);

Витор Петрино (112,94 кг) — Остин Лэйн (111,13 кг);

Джуниор Тафа (93,44 кг) — Туко Токкос (93,44 кг);

Макс Гриффин (77,22 кг) — Крис Кёртис (77,33 кг);

Джейк Мэттьюс (77,33 кг) — Чиди Нджокуани (77,79 кг)*;

Лорен Мёрфи (57,15 кг) — Эдуарда Моура (57,15 кг);

Кеннеди Нзечукву (107,95 кг) — Вальтер Уокер (110,9 кг);

Митч Рамиреc (70,76 кг) — Майк Дэвис (70,42 кг);

Фатима Клайн (52,38 кг) — Мелисса Мартинеc (52,61 кг).

Стоит отметить, что Чиди Нджокуани не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и будет оштрафован на 20% своего гонорара в пользу соперника.