Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 70

В Нэшвилле (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 70, где главным событием шоу станет бой экс-претендента на титул в тяжёлом весе Деррика Льюиса против Таллисона Тейшейры.
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:
Деррик Льюис (118,38 кг) — Таллисон Тейшейра (117,48 кг);
Стивен Томпсон (77,33 кг) — Габриэль Бонфим (77,56 кг);
Келвин Каттар (66,22 кг) — Стив Гарсия (66,22 кг);
Нейт Ландвер (66,22 кг) — Морган Шарье (66,22 кг);
Витор Петрино (112,94 кг) — Остин Лэйн (111,13 кг);
Джуниор Тафа (93,44 кг) — Туко Токкос (93,44 кг);
Макс Гриффин (77,22 кг) — Крис Кёртис (77,33 кг);
Джейк Мэттьюс (77,33 кг) — Чиди Нджокуани (77,79 кг)*;
Лорен Мёрфи (57,15 кг) — Эдуарда Моура (57,15 кг);
Кеннеди Нзечукву (107,95 кг) — Вальтер Уокер (110,9 кг);
Митч Рамиреc (70,76 кг) — Майк Дэвис (70,42 кг);
Фатима Клайн (52,38 кг) — Мелисса Мартинеc (52,61 кг).
Стоит отметить, что Чиди Нджокуани не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и будет оштрафован на 20% своего гонорара в пользу соперника.