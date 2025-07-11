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Юсуп-Хаджи Зубариев дисквалифицирован за запрещённый удар на ACA 189

Юсуп-Хаджи Зубариев дисквалифицирован за запрещённый удар на ACA 189
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Российский легковес лиги АСА Юсуп-Хаджи Зубариев получил дисквалификацию в первом раунде за нанесение запрещенного удара Давлатманду Чупонову на турнире ACA 189, который проходит 11 июля в Грозном.

Фото: Скриншот трансляции ACA

В одном из эпизодов поединка Чупонов оказался на настиле, и после попытки подняться он получил удар коленом в голову, от чего очутился в глубоком нокауте.

Судьи зафиксировали нарушение и объявили победу в пользу Чупонова.

Стоит отметить, что Зубариев на этот бой выходил на серии из пяти побед подряд. На его счету 14 побед и теперь в его пассив было записано четвёртое поражение.

Для Чупонова эта победа стала второй подряд. Предыдущий поединок он провёл в августе 2024 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде Алишера Асамова.

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