Имам Хатаев и Давид Моррель сделали вес

Непобеждённый российский полутяжеловес Имам Хатаев и бывший обладатель регулярного титула WBA в этой весовой категории Давид Моррель прошли официальную процедуру взвешивания перед боем, который пройдёт в ночь с 12 на 13 июля в Нью-Йорке (США).

Оба бойца успешно уложились в лимит допустимого веса, показав одинаковый результат в 79,3 кг.

Напомним, Хатаев свой предыдущий поединок проводил в марте 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Дурвалом Паласио. Эта победа стала для Хатаева первой в карьере, где он провёл в ринге всю отведённую дистанцию.

Что касается Морреля, то он последний бой провёл в феврале 2025 года и проиграл там единогласным решением судей действующему чемпиону мира по версии WBC Давиду Бенавидесу.