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Шакур Стивенсон перевесил Уильяма Сепеду

Шакур Стивенсон перевесил Уильяма Сепеду
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В Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников боксёрского вечера Ring III от Турки Аль аш-Шейха, который возглавит бой чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Шакура Стивенсона против Уильяма Сепеды.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда
13 июля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Не началось

Оба боксёра успешно прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:

Шакур Стивенсон — 61,2 кг;
Уильям Сепеда — 61,05 кг.

Напомним, что Стивенсон и Сепеда проведут бой в ночь с 12 на 13 июля. В рамках этого же карда выступит и непобеждённый российский полутяжеловес Имам Хатаев, которого ожидает противостояние с бывшим обладателем регулярного титула WBA в полутяжёлом весе Давида Морреля.

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