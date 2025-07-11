Шакур Стивенсон перевесил Уильяма Сепеду

В Нью-Йорке (США) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников боксёрского вечера Ring III от Турки Аль аш-Шейха, который возглавит бой чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Шакура Стивенсона против Уильяма Сепеды.

Оба боксёра успешно прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:

Шакур Стивенсон — 61,2 кг;

Уильям Сепеда — 61,05 кг.

Напомним, что Стивенсон и Сепеда проведут бой в ночь с 12 на 13 июля. В рамках этого же карда выступит и непобеждённый российский полутяжеловес Имам Хатаев, которого ожидает противостояние с бывшим обладателем регулярного титула WBA в полутяжёлом весе Давида Морреля.