Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров введён в Зал славы лиги АСА во время 189-го номерного турнира, который проходит в Грозном.

Фото: Скриншот трансляции АСА

Напомним, что в главном событии турнира АСА 189 состоится бой в лёгком весе между российскими бойцами Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Баговым.

Абдулвахабов свой предыдущий поединок проводил в декабре 2024 года и одержал там победу раздельным решением судей над Али Абдулхаликовым. Абдул-Азиз идёт на серии из шести побед.

Что касается Багова, то он свой последний бой провёл в июне 2024 года, победив там единогласным решением судей своего соотечественника Дауда Шайхаева.