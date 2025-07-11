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Абдул-Азиз Абдулвахабов нокаутировал Али Багова в их четвёртой встрече

Абдул-Азиз Абдулвахабов нокаутировал Али Багова в их четвёртой встрече
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Сегодня, 11 июля, в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 189, где в главном событии шоу состоялся финал Гран-при легковесов между действующим чемпионом организации в этой весовой категории Абдул-Азизом Абдулвахабовым и экс-чемпионом АСВ Али Баговым.

Поединок завершился уже во втором раунде, после того как Абдул-Азиз отправил Багова в чистый нокаут.

Напомним, эти бойцы встречались между собой уже в четвёртый раз. Теперь счёт личных встреч 3:1 в пользу Абдулвахабова. Предыдущий раз они встречались в сентябре 2018 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал также Абдулвахабов.

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