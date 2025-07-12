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Ренато Мойкано: Топурия победит Махачева

Ренато Мойкано: Топурия победит Махачева
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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Ренато Мойкано считает, что действующий чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия способен победить экс-чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, и уверен, что он станет величайшим бойцом, если сделает это.

«Думаю, Топурия победит Ислама Махачева — это моё мнение. Надеюсь, UFC позволит Топурии подняться в весе и драться с ним. Чемпион в категории полулёгкого веса, чемпион в лёгком весе, чемпион в полусреднем весе — это потрясающе. Если он это сделает, он станет величайшим бойцом всех времён. Сейчас прекрасное время, чтобы жить и быть фанатом UFC», — приводит слова Мойкано Red Corner MMA.

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