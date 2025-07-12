Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Где смотреть бой Александр Шлеменко — Гильерме Кадена: на каком канале, кто покажет

Где смотреть бой Александр Шлеменко — Гильерме Кадена: на каком канале, кто покажет
Комментарии

12 июля в Омске состоится турнир по смешанным единоборствам SFC 11. В главном бою вечера встретятся бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) российский боец Александр Шлеменко и испанец Гильерме Кадена.

Прочие бои 2025. SFC
Александр Шлеменко — Гильерме Кадена
12 июля 2025, суббота. 19:40 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Гильерме Кадена

Бой Шлеменко – Кадена покажет телеканал «Матч ТВ», прямая трансляция на федеральном канале начнётся в 17:00 мск.

41-летний Александр Шлеменко дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2004 году. Всего на его счету 66 побед и 16 поражений за карьеру.

33-летний Гильерме Кадена начал профессиональную карьеру в 2012 году, на его счету 37 побед и 24 поражения.

Видео: Шлеменко и Ковалёв провели битву взглядов

Материалы по теме
Шлеменко — Кадена: ветеран закроет поражение от Белаза? Шторм готов побеждать! LIVE
Live
Шлеменко — Кадена: ветеран закроет поражение от Белаза? Шторм готов побеждать! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android