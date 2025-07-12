Где смотреть бой Александр Шлеменко — Гильерме Кадена: на каком канале, кто покажет

12 июля в Омске состоится турнир по смешанным единоборствам SFC 11. В главном бою вечера встретятся бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) российский боец Александр Шлеменко и испанец Гильерме Кадена.

Бой Шлеменко – Кадена покажет телеканал «Матч ТВ», прямая трансляция на федеральном канале начнётся в 17:00 мск.

41-летний Александр Шлеменко дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2004 году. Всего на его счету 66 побед и 16 поражений за карьеру.

33-летний Гильерме Кадена начал профессиональную карьеру в 2012 году, на его счету 37 побед и 24 поражения.

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