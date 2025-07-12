Shlemenko FC: полный кард участников, порядок боёв

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12 июля в Омске состоится турнир по смешанным единоборствам Shlemenko FC 11, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона Bellator в среднем весе, 41-летнего российского ветерана ММА Александра Шлеменко против испанца Гильерме Кадены.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию список всех пар турнира:

Александр Шлеменко (Россия) – Гильерме Кадена (Испания);

Александр Подмарев (Россия) – Роджерс Соуза (Бразилия);

Илья Мельников (Россия) – Масум Разави (Иран);

Станислав Набоян (Россия) – Фернандо Клейтон (Бразилия);

Алексей Полянский (Россия) – Ахмед Багужаев (Россия);

Александр Шепель (Россия) – Абдулмалик Булачев (Россия);

Александр Колесников (Россия) – Халит Халиков (Россия);

Владимир Зызин (Россия) – Андрей Евдокимов (Россия);

Данил Попов (Россия) – Руслан Зубайруев (Россия);

Собянд Малоев (Россия) – Алексей Алексеев (Россия);

Марат Рахманов (Россия) – Алан Казменбетов (Россия);

Неймат Ахмедов (Россия) – Гаджимуса Алиомаров (Россия);

Глеб Шейкин (Россия) – Павел Мальковский (Россия).