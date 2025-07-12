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Shlemenko FC: полный кард участников, порядок боёв

Shlemenko FC: полный кард участников, порядок боёв
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12 июля в Омске состоится турнир по смешанным единоборствам Shlemenko FC 11, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона Bellator в среднем весе, 41-летнего российского ветерана ММА Александра Шлеменко против испанца Гильерме Кадены.

Прочие бои 2025. SFC
Александр Шлеменко — Гильерме Кадена
12 июля 2025, суббота. 19:40 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Гильерме Кадена

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию список всех пар турнира:

Александр Шлеменко (Россия) – Гильерме Кадена (Испания);
Александр Подмарев (Россия) – Роджерс Соуза (Бразилия);
Илья Мельников (Россия) – Масум Разави (Иран);
Станислав Набоян (Россия) – Фернандо Клейтон (Бразилия);
Алексей Полянский (Россия) – Ахмед Багужаев (Россия);
Александр Шепель (Россия) – Абдулмалик Булачев (Россия);
Александр Колесников (Россия) – Халит Халиков (Россия);
Владимир Зызин (Россия) – Андрей Евдокимов (Россия);
Данил Попов (Россия) – Руслан Зубайруев (Россия);
Собянд Малоев (Россия) – Алексей Алексеев (Россия);
Марат Рахманов (Россия) – Алан Казменбетов (Россия);
Неймат Ахмедов (Россия) – Гаджимуса Алиомаров (Россия);
Глеб Шейкин (Россия) – Павел Мальковский (Россия).

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