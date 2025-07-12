Имам Хатаев — Дэвид Моррель: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 12 на 13 июля мск в Нью-Йорке (США) состоится вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. В рамках основного карда российский боксёр Имам Хатаев проведёт бой в полутяжёлом весе против бывшего обладателя регулярного титула WBC в этой весовой категории Дэвида Морреля.

Поединок Хатаев – Моррель ориентировочно начнётся в 3:00 мск. Прямую трансляцию боя проведёт телеканал DAZN.

Свой предыдущий поединок Хатаев проводил в марте 2025 года в Австралии и одержал единогласным решением судей победу над аргентинцем Дурвалем Паласио.

Моррель в последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года, проиграв единогласным судейским решением чемпиону мира по версии WBC в полутяжёлом весе на текущий момент Дэвиду Бенавидесу.

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