Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа

Александр Усик высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик дал комментарий по поводу возможного поединка между двумя британскими экс-чемпионами мира в этом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Тайсон ещё не завязал. Я бы и сам посмотрел такой бой, ведь и Энтони, и Тайсон — это топ-звёзды и в Британии, и во всём мире. Думаю, что Тайсон ещё не завершил карьеру. Тайсон… Это сумасшедший дядька… Кто победит? Не знаю… 50/50», — сказал Усик в беседе с Карлом Фрочем на его YouTube-канале.

Напомним, Усик дважды боксировал с Джошуа и с Фьюри и одерживал по две победы судейским решением над каждым из них.

Материалы по теме
Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах
Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android