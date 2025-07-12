Александр Усик высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик дал комментарий по поводу возможного поединка между двумя британскими экс-чемпионами мира в этом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Тайсон ещё не завязал. Я бы и сам посмотрел такой бой, ведь и Энтони, и Тайсон — это топ-звёзды и в Британии, и во всём мире. Думаю, что Тайсон ещё не завершил карьеру. Тайсон… Это сумасшедший дядька… Кто победит? Не знаю… 50/50», — сказал Усик в беседе с Карлом Фрочем на его YouTube-канале.

Напомним, Усик дважды боксировал с Джошуа и с Фьюри и одерживал по две победы судейским решением над каждым из них.