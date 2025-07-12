Хорхе Масвидаль поддержал Бена Аскрена после тяжёлой операции

Известный ветеран UFC Хорхе Масвидаль выразил слова поддержки в адрес своего бывшего соперника в лице экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена.

«Это видео адресовано единственному и неповторимому Бену Аскрену. Как ты, брат мой? Я знаю, мы были соперниками на ринге, но я желаю, чтобы бог благословил тебя. Если ты позволишь мне пожать тебе руку и помолиться с тобой, когда я приеду в Америку, это будет очень здорово.

Ты переживёшь эти трудности, потому что ты настоящий воин, брат. И твоя история чертовски вдохновляющая. Да поможет тебе во всём бог. Пусть у тебя всё будет хорошо», — приводит слова Масвидаля Sport Skeeda.

Напомним, Аскрен накануне перенёс пересадку лёгких.