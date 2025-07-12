Джейк Пол: Джошуа согласился драться со мной

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол рассказал о том, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа готов провести с ним бой.

«Он проведёт ещё два боя, я проведу ещё два боя, и мы встретимся в 2026 году. Он со мной драться согласен. Он сказал, что собирается убить меня и мне придётся бороться за свою жизнь. А я ему ответил: «Ну давай, покажи мне, на что ты способен, большой парень», — приводит слова Пола Sportskeeda.

Пол свой последний бой провёл в июне 2025 года, где одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим в рамках первого тяжёлого дивизиона.