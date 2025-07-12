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Джейк Пол: у моей мамы больше подписчиков, чем у Теренса Кроуфорда. Его никто не знает

Джейк Пол: у моей мамы больше подписчиков, чем у Теренса Кроуфорда. Его никто не знает
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Известный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол считает, что бывший абсолютный чемпион мира в двух весах Теренс Кроуфорд является неизвестным бойцом и не тянет на уровень звёздного спортсмена.

«Никто не знает, кто такой Теренс Кроуфорд. Я думаю, что у моей мамы больше подписчиков, чем у него. И даже не шучу», — сказал Пол на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, что Кроуфорд свой следующий бой проведёт 13 сентября в Лас-Вегасе (США) против звёздного мексиканца, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. Ради этой встречи Теренс перепрыгнул сразу через две весовые категории.

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