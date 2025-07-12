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Дэвид Бенавидес поделился планом на бой с Энтони Ярдом

Дэвид Бенавидес поделился планом на бой с Энтони Ярдом
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Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес высказался по поводу предстоящего поединка против экс-претендента на титул чемпиона мира Энтони Ярда.

«Этот год складывается для меня отлично, и теперь нас ждёт ещё один классный бой. Он потрясающий боксёр. У него большой опыт. Это его третья попытка завоевать мировой титул, так что я знаю — он отдаст всего себя в этом бою. Ни он, ни я не будем отступать. Так что давай устроим шоу и подарим людям то, что они хотят видеть. Я хочу знать, что я самый крутой человек на планете, и именно к этому я и иду.

Я чувствую, что я лучший в мире, и хочу это доказать. Он хочет войны, что ж — не имею ничего против. Давай устроим войну. Я выйду и сделаю всё, что должен. Это будет зрелищный бой. Я хочу украсть шоу», — сказал Бенавидес во время пресс-конференции перед боем.

Бой между Бенавидесом и Ярдом состоится 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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