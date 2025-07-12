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Сауль Альварес сделал крупную ставку на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа

Сауль Альварес сделал крупную ставку на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, популярный мексиканец Сауль Альварес поставил $ 500 тыс. на победу чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика над чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа.

«За последние пять лет Усик победил лучших. У Александра очень выносливое тело, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Вот почему я сделал крупную ставку на его победу. Александр, будь собой», — написал Альварес на своей странице в социальной сети.

Напомним, реванш между Дюбуа и Усиком состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

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