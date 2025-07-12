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Менеджер Махачева: Делла Маддалена — самый тяжёлый соперник в его карьере

Менеджер Махачева: Делла Маддалена — самый тяжёлый соперник в его карьере
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Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов считает, что предстоящий бой его подопечного бойца против чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены станет самым тяжёлым в его карьере.

«Если они думают, что это будет лёгкий бой для них, они совершают большую ошибку. При этом, наверное, это будет один из самых тяжёлых и разносторонних соперников Ислама, который будет в его карьере. Мы считаем так. Мы на него настроены довольно серьёзно. И никто за его спину не смотрит. Это парень высочайшего уровня. С хорошим боксом, с хорошей защитой от борьбы, с кардио. Чувствует дистанцию. У него есть всё. Очень крепкий парень. Мы подходим к этому бою на максимальном уважении к сопернику. Здесь по‑другому невозможно», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Бой между Махачевым и Делла Маддаленой планируется на октябрь 2025 года.

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