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«Почему нет?» Менеджер Махачева высказался о возможности боя Ислама с Топурией

«Почему нет?» Менеджер Махачева высказался о возможности боя Ислама с Топурией
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Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал о том, что в случае победы его подопечного над действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой они могут провести бой против чемпиона в лёгком дивизионе Илии Топурии в рамках лёгкого веса.

«Дай бог, всё сложится хорошо и завоюем второй пояс. После этого можно будет разговаривать. Почему нет? Можно будет вернуться и ещё раз напомнить всем, кто чемпион в лёгкой весовой категории. Подноготная есть для этого поединка. Видимо, фанаты хотят увидеть этот бой. Сейчас Топурия показал, что в лёгком весе он что‑то из себя представляет. Хотя не показал ничего экстраординарного и удивительного. Но, опять же, продемонстрировал свои сильные и слабые стороны в бою с Оливейрой», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

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