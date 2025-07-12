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Фото: Кормье и Чендлер посетили шоу WWE

Фото: Кормье и Чендлер посетили шоу WWE
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Бывший американский двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе Даниэль Кормье, являющийся членом Зала славы UFC, и бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер посетили еженедельное шоу промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) SmackDown, которое состоялось в ночь на 12 июля в Нэшвилле, США.

Фото: Кадр из трансляции

Когда в трансляции показали Даниэля, то весь зал скандировал «Ди Си».

Фото: Кадр из трансляции

Свой последний поединок в UFC Майкл провёл на турнире UFC 314, где проиграл техническим нокаутом Пэдди Пимблетту.

Ранее Чендлер заявил о том, что ведёт переговоры с WWE по поводу своего дебюта, и назвал своего соперника мечты из реслинга — 50-летнего легендарного Рея Мистерио.

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