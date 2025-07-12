UFC on ESPN 70: полный кард участников, список бойцов, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 70, где главным событием шоу станет бой экс-претендента на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррика Льюиса против Таллисона Тейшейры.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком участников этого турнира.
Основной кард
Деррик Льюис – Таллисон Тейшейра
Стивен Томпсон – Габриэль Бонфим
Келвин Каттар – Стив Гарсия
Нейт Ландвер – Морган Шарье
Витор Петрино – Остин Лэйн
Джуниор Тафа – Джордж Токкос
Предварительный кард
Крис Кёртис – Макс Гриффин
Джейк Мэттьюс – Чиди Нджокуани
Лорен Мёрфи – Эдуарда Моура
Кеннеди Нзечукву – Вальтер Уокер
Фатима Клайн – Мелисса Мартинес.
Турнир начнётся в 1:00 по московскому времени и будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи Льюиса с Тейшейрой, в которой отразит наиболее важные события.