Энтони Ярд: поражения от Бетербиева и Ковалёва пошли мне на пользу

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Энтони Ярд дал комментарий перед предстоящим поединком с действующим чемпионом мира по версии WBC в этом весе Дэвидом Бенавидесом, отметив, что его поражения от Сергея Ковалёва и Артура Бетербиева сделали его сильнее.

«Поражения от Бетербиева и Ковалёва пошли мне на пользу. Сейчас передо мной другой боксёр и другой стиль. А я твёрдо верю — и мы уже не раз это видели, — что стили делают бои. Он знает, что я могу ударить. Он тоже умеет бить. А в боксе один удар может всё перевернуть. Думаю, фанатов ждёт очень зрелищный вечер», — приводит слова Ярда The Ring.

Бой между Ярдом и Бенавидесом состоится 22 ноября в Саудовской Аравии.