Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Ярд: поражения от Бетербиева и Ковалёва пошли мне на пользу

Энтони Ярд: поражения от Бетербиева и Ковалёва пошли мне на пользу
Комментарии

Экс-претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Энтони Ярд дал комментарий перед предстоящим поединком с действующим чемпионом мира по версии WBC в этом весе Дэвидом Бенавидесом, отметив, что его поражения от Сергея Ковалёва и Артура Бетербиева сделали его сильнее.

«Поражения от Бетербиева и Ковалёва пошли мне на пользу. Сейчас передо мной другой боксёр и другой стиль. А я твёрдо верю — и мы уже не раз это видели, — что стили делают бои. Он знает, что я могу ударить. Он тоже умеет бить. А в боксе один удар может всё перевернуть. Думаю, фанатов ждёт очень зрелищный вечер», — приводит слова Ярда The Ring.

Бой между Ярдом и Бенавидесом состоится 22 ноября в Саудовской Аравии.

Материалы по теме
«Не разбираюсь ни в политике, ни в боксе, ни в жизни». Откровенный боксёр Хатаев
Эксклюзив
«Не разбираюсь ни в политике, ни в боксе, ни в жизни». Откровенный боксёр Хатаев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android