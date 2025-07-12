«Он пытается казаться страшным». Шакур Стивенсон — о предстоящем бое с Сепедой

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал комментарий по поводу предстоящего поединка против Уильяма Сепеды, с которым в ночь с 12 на 13 июля возглавит вечер бокса в Нью-Йорке (США).

«Я вызывал этого чувачка на протяжении трёх лет. Я слышал, как Оскар говорил, что они пытались организовать этот бой уже три года, но это ложь. У них уже была возможность подраться со мной, но они отказались. Это всё шло от Оскара, так что в субботу я выйду, чтобы избить его. Он будет жёстким и сильным, но я приду, чтобы надрать ему зад. И я отвечаю за свои слова.

Он пытается казаться страшным. Будто он монстр, который был первым номером во всех рейтингах. Что ж, если он и правда такой убийца, то я хочу это увидеть в субботу», — приводит слова Стивенсона Boxing Scene.