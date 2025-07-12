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Али Багов прокомментировал поражение в четвёртом бою с Абдулвахабовым

Али Багов прокомментировал поражение в четвёртом бою с Абдулвахабовым
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Бывший чемпион АСВ в лёгкой весовой категории Али Багов дал комментарий после досрочного поражения в четвёртом бою с действующим чемпионом лиги АСА в лёгком весе Абдул-Азизом Абдулвахабовым.

«Мне нечего предложить вам, кроме всего моего сердца и преданности», — написал Багов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Багов проиграл Абдулвахабову чистым нокаутом во втором раунде. Теперь счёт личных встреч между ними 3:1 в пользу Абдулвахабова.

Предыдущая встреча этих бойцов состоялся в 2018 году, и тогда победу раздельным решением судей по итогам всей дистанции поединка одержал также Абдулвахабов.

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