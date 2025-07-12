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«Спрашивал, что случилось». Оливейра вспомнил, как очнулся после нокаута в бою с Топурией

«Спрашивал, что случилось». Оливейра вспомнил, как очнулся после нокаута в бою с Топурией
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35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра вспомнил, как очнулся после нокаута от 28-летнего непобеждённого испано-грузина Илии Топурии в бою за звание чемпиона UFC в категории до 70 кг, который стал главным событием турнира UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Я несколько раз спрашивал у окружающих, что случилось и где нахожусь. Такого раньше со мной не было. Это плохо, но данный бой уже стал частью истории», — приводит слова Оливейры аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Оливейре 35 лет. В своём профессиональном рекорде бразильский боец имеет 35 побед, 11 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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