«Спрашивал, что случилось». Оливейра вспомнил, как очнулся после нокаута в бою с Топурией

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра вспомнил, как очнулся после нокаута от 28-летнего непобеждённого испано-грузина Илии Топурии в бою за звание чемпиона UFC в категории до 70 кг, который стал главным событием турнира UFC 317.

«Я несколько раз спрашивал у окружающих, что случилось и где нахожусь. Такого раньше со мной не было. Это плохо, но данный бой уже стал частью истории», — приводит слова Оливейры аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Оливейре 35 лет. В своём профессиональном рекорде бразильский боец имеет 35 побед, 11 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.