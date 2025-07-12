Макс Холлоуэй: если Илие Топурии нужен настоящий титул BMF, то он знает, где меня найти

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй намекнул на желание провести реванш с 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Я владею титулом BMF. Знаю, что Топурия любит расхаживать с этим фальшивым поясом. Но если ему нужен настоящий, то он знает, где меня найти», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Максом и Илией состоялся на турнире UFC 308, который прошёл 26 октября 2024 года в Абу-Даби (ОАЭ). На кону стоял титул чемпиона в полулёгком весе. Поединок завершился победой Матадора нокаутом в третьем раунде.