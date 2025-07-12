Мэнни Пакьяо отреагировал на включение Джейка Пола в топ-15 лучших боксёров по версии WBA

46-летний легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал решение руководства Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) включить популярного американского блогера и боксёра Джейка Пола в рейтинг 15 лучших в первом тяжёлом весе.

«Я уважаю стремление Джейка Пола в ринге. У этого парня есть страсть и талант. Джейк умеет драться. Почему бы и не включить его в рейтинг?» — приводит слова Пакьяо портал Covers.

Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей. В скором времени Пол был включён в рейтинг WBA, в котором занял 14-ю позицию.