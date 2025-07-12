Том Аспиналл составил идеального бойца ММА, упомянув россиянина
32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл представил в интервью порталу TNT Sports, как бы выглядел идеальный боец смешанных единоборств.
Сила — Фрэнсис Нганну
Кардио/выносливость — Мераб Двалишвили
Удары ногами — Тьяго Алвес
Борьба — Хабиб Нурмагомедов
Крепость челюсти — Марк Хант
Скорость — Том Аспиналл
Ораторское искусство — Чейл Соннен
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде представителя США Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.
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