Том Аспиналл составил идеального бойца ММА, упомянув россиянина

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл представил в интервью порталу TNT Sports, как бы выглядел идеальный боец смешанных единоборств.

Сила — Фрэнсис Нганну

Кардио/выносливость — Мераб Двалишвили

Удары ногами — Тьяго Алвес

Борьба — Хабиб Нурмагомедов

Крепость челюсти — Марк Хант

Скорость — Том Аспиналл

Ораторское искусство — Чейл Соннен

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде представителя США Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.