Кормье обвинил Джонса в манипулировании обществом, когда тот намекнул на возвращение в ММА

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье выразил сомнение насчёт намерений экс-соперника соотечественника Джона Джонса возобновить карьеру в ММА.

«Почему Джонс делает это? Мне кажется Джон всех троллит [публикую посты о своём возможном возвращении]. Он подшучивает над нами, так как знает, что в UFC сильно хотели организовать ему бой с Аспиналлом. Но меня больше всего волнует то, зачем Джонс играет на эмоциях людей? Кажется, он в последнее время этим довольно часто занимается.

Если Джон решит, что хочет драться, то будет круто! Однако не думаю, что у него есть выбор в вопросе соперников, кроме как сразиться с Аспиналлом», — приводит слова Кормье портал Sportskeeda.