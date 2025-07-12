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Арман Царукян: Хамзат отлично выглядит. Хочу, чтобы Чимаев стал чемпионом UFC

Арман Царукян: Хамзат отлично выглядит. Хочу, чтобы Чимаев стал чемпионом UFC
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Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян выразил надежду, что топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), чеченец Хамзат Чимаев станет чемпионом североамериканской лиги.

«Хамзат отлично выглядит. Пока что его лагерь проходит успешно — он здоров. У него много энергии, и я здесь только для того, чтобы помочь ему. Если Хамзату потребуется от меня помощь в борьбе или ударной технике, то я помогу ему. Хочу, чтобы он стал чемпионом UFC», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

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