41-летний Александр Шлеменко победил техническим нокаутом Гильерме Кадена в первом раунде

Сегодня, 12 июля, в Омске на «Джи-Драйв-Арене» состоялся турнир лиги Shlemenko Fighting Championship (SFC), в главном событии которого прошёл поединок между 41-летним бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарным россиянином Александром Шлеменко и представителем Испании Гильермо Каденой. Бой завершился победой Шторма техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, 41-летний российский спортсмен закрыл поражение раздельным решением судей от белоруса Владислава Ковалёва, более известного как Белаз. Их бой состоялся полтора месяца назад — 31 мая на турнире RCC.

Для Шлеменко победа в бою с Кадена стала 67-й в карьере.