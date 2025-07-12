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41-летний Александр Шлеменко победил техническим нокаутом Гильерме Кадена в первом раунде

41-летний Александр Шлеменко победил техническим нокаутом Гильерме Кадена в первом раунде
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Сегодня, 12 июля, в Омске на «Джи-Драйв-Арене» состоялся турнир лиги Shlemenko Fighting Championship (SFC), в главном событии которого прошёл поединок между 41-летним бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарным россиянином Александром Шлеменко и представителем Испании Гильермо Каденой. Бой завершился победой Шторма техническим нокаутом в первом раунде.

Прочие бои 2025. SFC
Александр Шлеменко — Гильерме Кадена
12 июля 2025, суббота. 19:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
TKO
Гильерме Кадена

Таким образом, 41-летний российский спортсмен закрыл поражение раздельным решением судей от белоруса Владислава Ковалёва, более известного как Белаз. Их бой состоялся полтора месяца назад — 31 мая на турнире RCC.

Для Шлеменко победа в бою с Кадена стала 67-й в карьере.

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Шлеменко — Кадена: Шторм легко уничтожил испанца! И закрыл поражение от Белаза. LIVE
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