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Коллекционная карточка Илии Топурии была продана за рекордную сумму

Коллекционная карточка Илии Топурии была продана за рекордную сумму
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Коллекционная карточка 28-летнего непобеждённого чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии из набора Panini Prizm UFC 2022 года была продана в четверг на аукционе Goldin за $ 101 тыс. Об этом сообщает портал MMAJunkie.

Фото: Портал Yahoo Sports

Карточка получила оценку «идеально» от PSA, ведущей мировой компании по оценке коллекционных предметов. Также отметим, что сумма, за которую её приобрели, стала рекордной для карточек в тематике UFC. Ранее рекорд удерживала карточка Хабиба Нурмагомедова, которую приобрели за $ 79,2 тыс. в мае 2022 года.

На самой карточке изображён Матадор в момент празднования победы над представителем Англии Джеем Хербертом, который состоялся 22 марта в Лондоне (Великобритания) на турнире UFC Fight Night 204. Тогда Топурия взял верх нокаутом во втором раунде.

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