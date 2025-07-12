Дана Уайт сообщил, что был не в курсе идеи Трампа провести турнир UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что был не в курсе идеи президента США Дональда Трампа провести турнир североамериканской лиги на территории Белого дома в честь 250-летия с момента основания государства.

«[Когда Дональд Трамп объявил о проведении турнира UFC в 2026 году в Белом доме], я был дома в штате Мэн. В тот день мы, наверное, переписывались четыре или пять раз с ним. Но Дональд ни разу не сказал, что собирается объявить об этом.

Команда специалистов из UFC уже обошла Белый дом. Мы занимаемся решением вопроса логистики и составляем макет [того, как всё будет выглядеть]. Представим его Трампу в течение следующих пары недель. И в тот день, когда он объявил об организации турнира, Дональд назначил ответственной на этот ивент свою дочь Иванку», — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.