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Дана Уайт отметил уникальность турнира UFC, который планируется провести перед Белым домом

Дана Уайт отметил уникальность турнира UFC, который планируется провести перед Белым домом
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что на предстоящий турнир лиги, который планируется провести 4 июля 2026 года перед Белым домом, вероятно, не будут продаваться билеты, а все зрители придут на него по приглашениям.

«С одной стороны будет Белый дом, а с другой — монумент Вашингтону. Это будет очень уникальным и крутым мероприятием.

Хотя организация подобного ивента сопряжена с множеством трудностей. Я даже не представляю, сколько людей сможет прийти. Не говоря уже о том, что Секретная служба не собирается пускать на него большое количество зрителей. Биографии каждого присутствующего будут проверять. И я не думаю, что мы будем продавать билеты на этот турнир. Все зрители получат приглашения.

Однако для каждого, кто сможет оказаться там лично, это будет уникальный и потрясающий опыт в жизни», — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.

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