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Эдди Хирн: Джейк Пол достаточно безумен, чтобы драться с Джошуа. Это фатальный мисматч

Эдди Хирн: Джейк Пол достаточно безумен, чтобы драться с Джошуа. Это фатальный мисматч
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Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе соотечественника Энтони Джошуа, поделился мыслями насчёт возможного поединка своего подопечного с популярным американским боксёром Джейком Полом.

«Джейк Пол достаточно безумен, чтобы драться с Энтони Джошуа, поскольку гонорар для него был бы просто неприличным. Это фатальный мисматч, который люди будут смотреть, так как в результате Джейку придёт конец.

Надеюсь, что не буквально. Однако для него бой с Энтони настолько опасен. И, честно говоря, я не думаю, что этот бой должен состояться. [Джошуа] не смотрит на Джейка Пола, говоря: «О, вот соперник моей мечты». Пойдёт ли он туда и задаст ему трёпку за огромные деньги? Возможно. Я бы хотел это увидеть», — приводит слова Хирна портал Middle Easy.

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