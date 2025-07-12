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Александр Шлеменко дрался с Гильерме Каденой со сломанной рукой

Александр Шлеменко дрался с Гильерме Каденой со сломанной рукой
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что 41-летний бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) легендарный соотечественник Александр Шлеменко дрался в представителем Испании Гильерме Каденой со сломанной рукой. Бой возглавил турнир SFC 11 и завершился победой Шторма техническим нокаутом в первом раунде.

Прочие бои 2025. SFC
Александр Шлеменко — Гильерме Кадена
12 июля 2025, суббота. 19:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
TKO
Гильерме Кадена

«Еще недавно [у Шлеменко] был бой, очень мало времени, чтобы восстановиться. У Александра до сих пор проблема — сломана рука. Но он вышел, потому что дал слово себе, семье, своим пацанам, болельщикам и любителям спорта. И он это сделал, он победил», — приводит слова Хоценко ТАСС.

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