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Американский боец UFC: если исходить из заслуг, то Евлоев заслужил титульный бой

Американский боец UFC: если исходить из заслуг, то Евлоев заслужил титульный бой
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40-летний бывший претендент на временный титул UFC в полулёгком весе американец Джош Эмметт выразил уверенность в том, что четвёртый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев заслужил поединка с чемпионом дивизиона австралийцем Александром Волкановски.

«Мовсар заслужил титульный шанс, если исходить из заслуг, а не из популярности. Вероятно, этот парень не относится к числу тех, кто показывает захватывающие бои. Но он побеждает и занимает четвёртую строчку в топ-15. Мовсар заслуживает этого, а не тот, кто выдал серию из одной победы или кто готовится к дебюту в лиге», — приводит слова Эмметта портал Sherdog.

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