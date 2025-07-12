Дастин Порье: хочу, чтобы меня запомнили как парня, который был охотником за мечтой

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье объяснил, как он хотел бы, чтобы его запомнили фанаты смешанных единоборств.

«В преддверии третьего боя с Максом Холлоуэем люди задавали один и тот же вопрос: каким ты хочешь, чтобы тебя запомнили? Я всё время возвращаюсь к одному и тому же ответу, чувак. Просто хочу, чтобы меня запомнили как парня, который ушёл и оставил всё позади. Каждый мой бой превращался в войну. Я пытался прикончить парня, стоящего напротив меня. Иногда я рисковал собой, чтобы добиться этого. [Поэтому хотел бы запомниться в сердцах фанатов как] Охотник за мечтой, который пытался добиться своего», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.