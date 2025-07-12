Макс Холлоуэй: не хочу стать тем парнем, у которого в двух трилогиях счёт 0-3

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй поделился своим настроем перед третьим боем с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье, который состоится 20 июля и станет главным событием турнира UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

«У меня уже есть счёт 0-3 в одной трилогии. Не хочу стать тем парнем, у которого такой счёт в двух трилогиях. Это главное, о чём я думаю [перед боем с Порье]. Быть обладателем титула BMF так же круто, как и войти в историю. Но я стремлюсь к тому, чтобы в бою с Дастином рефери поднял мою руку. Конечно, Порье — зверь и настоящая легенда. Знаю, что это для него последний танец. Однако мне надо его победить», — приводит слова Холлоуэя портал Sportskeeda