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Макс Холлоуэй: не хочу стать тем парнем, у которого в двух трилогиях счёт 0-3

Макс Холлоуэй: не хочу стать тем парнем, у которого в двух трилогиях счёт 0-3
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33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй поделился своим настроем перед третьим боем с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье, который состоится 20 июля и станет главным событием турнира UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«У меня уже есть счёт 0-3 в одной трилогии. Не хочу стать тем парнем, у которого такой счёт в двух трилогиях. Это главное, о чём я думаю [перед боем с Порье]. Быть обладателем титула BMF так же круто, как и войти в историю. Но я стремлюсь к тому, чтобы в бою с Дастином рефери поднял мою руку. Конечно, Порье — зверь и настоящая легенда. Знаю, что это для него последний танец. Однако мне надо его победить», — приводит слова Холлоуэя портал Sportskeeda

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