Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик назвал топ-5 главных моментов в своей карьере

Усик назвал топ-5 главных моментов в своей карьере
Комментарии

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик назвал топ-5 главных моментов в своей профессиональной карьере.

«Первый момент — день, когда я начал заниматься боксом. Это произошло в 2002 году. Второй — моя первая победа значимая победа на чемпионате Европы среди любителей в Ливерпуле в 2008 году. Третий — завоевание титула чемпиона мира среди любителей в 2011 году в Баку. Четвёртый — завоевание золотой медали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Пятый — это победа в бою за звание абсолютно чемпиона мира в супертяжёлом весе в 2024 году в Эр-Рияде», — сказал Усик в интервью порталу DAZN.

Материалы по теме
Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах
Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android