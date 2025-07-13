Усик назвал топ-5 главных моментов в своей карьере

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик назвал топ-5 главных моментов в своей профессиональной карьере.

«Первый момент — день, когда я начал заниматься боксом. Это произошло в 2002 году. Второй — моя первая победа значимая победа на чемпионате Европы среди любителей в Ливерпуле в 2008 году. Третий — завоевание титула чемпиона мира среди любителей в 2011 году в Баку. Четвёртый — завоевание золотой медали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Пятый — это победа в бою за звание абсолютно чемпиона мира в супертяжёлом весе в 2024 году в Эр-Рияде», — сказал Усик в интервью порталу DAZN.