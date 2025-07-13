Усик ответил, кто является лучшим боксёром современности. Это не Бивол

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик ответил, кто, по его мнению, является лучшим боксёром современности, отметив, что эта роль не его.

«Нет, я не лучший боксёр мира. Лучший — Теренс Кроуфорд», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Froch on Fighting.

Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.