Холлоуэй раскрыл, кто из его бывших соперников превосходит Топурию по мощности удара

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе соотечественник Джастин Гэтжи бил его сильнее, чем 28-летний непобеждённый испано-грузин Илия Топурия.

«Когда я дрался с Илией, то не чувствовал, что удары Топурии были намного сильнее [тех, что я принимал до боя с ним]. Но он, вероятно, бьёт сильно. Однако если сравнивать его удары с ударами других, то в поединке с Гэтжи я чувствовал нечто иное. Джастин бил меня сильно, это ощущалось. Когда Илия выбрасывал удары, то у меня в мыслях не было, что он бьёт как-то сильно», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.