Имам Хатаев проиграл Дэвиду Моррелю раздельным решением

В ночь с 12 на 13 июля мск в Нью-Йорке (США) проходит вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. В рамках основного карда российский боксёр Имам Хатаев встретился в полутяжёлом весе с бывшим обладателем регулярного титула WBC в этой весовой категории Дэвидом Моррелем.

Бой завершился поражением Хатаева раздельным решением судей.

Предыдущий бой Хатаева состоялся в марте 2025 года в Австралии, где он уверенно победил аргентинского боксёра Дурваля Паласио единогласным решением судей.

Что касается Морреля, то он до этого в последний раз выходил на ринг в феврале 2025 года и уступил действующему чемпиону мира по версии WBC в полутяжёлом весе Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.